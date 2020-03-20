Федеральная антимонопольная служба (ФАС) просит представителей органов власти, бизнес и экспертов рынка воздержаться от ценовых прогнозов, так как они могут повлиять на цены, сообщила пресс-служба ведомства. В ФАС подчеркивают, что постоянно проводят мониторинг цен на ряд социальных товаров, в том числе продукты питания.

«Антимонопольное ведомство просит представителей органов власти, бизнес и экспертов рынка воздержаться от ценовых прогнозов. Спекуляция в информационном пространстве относительно цен на те или иные товары или же их дефицит может стать непосредственным стимулом к росту цен и необоснованному ажиотажному спросу», — говорится в сообщении.

В ФАС отмечают, что ведомство на регулярной основе проводит мониторинг цен на ряд социально значимых товаров, в том числе продукты питания, и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства принимает меры антимонопольного реагирования.