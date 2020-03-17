Цена на нефть марки Brent во вторник опустилась ниже 29 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 20 января 2016 года.

По данным на 21:01 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на Лондонской бирже упала на 3,76%, достигнув 28,92 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов нефти марки WTI на это же время снижалась на 3,1%, до 28,1 доллара за баррель.

Основное влияние на нефтяной рынок продолжает оказывать ситуация с распространением коронавирусной инфекции за пределами Китая и возможные ее последствия для мирового спроса на нефть, отмечают аналитики NORDaily Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

«До тех пор, пока количество новых случаев заболевания коронавирусом не начнет снижаться, ждать устойчивого восстановления нефтяных котировок было бы преждевременным. Как следствие, на рынке нефти по-прежнему доминируют понижательные риски. Тем не менее, отметим, что от более сильного падения цены на нефть удерживает информация о том, что целый ряд стран (в том числе США и Китай) решили нарастить запасы сырья в свои стратегические резервы», — комментируют эксперты.