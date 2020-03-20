Райффайзенбанк, Тинькофф Банк и «Открытие» привлечены к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Соответствующая информация опубликована во вторник, 17 марта, на сайте Банка России.

Три постановления в отношении Райффайзенбанка (два от 2 марта 2020 года и одно от 12 марта) и по одному в отношении банка «Открытие» (от 27 января) и Тинькофф Банка (от 2 марта) вступили в законную силу 17 марта.



Во всех случаях банки привлечены к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

По всем постановлениям банкам назначены штрафы. По указанной статье КоАП штраф для юридических лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Напомним, что ЦБ ранее уже привлекал эти банки к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.