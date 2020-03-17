Банк «Союзный» признан несостоятельным (банкротом). Резолютивную часть соответствующего решения Арбитражный суд Москвы объявил на заседании 16 марта, сообщает во вторник, 17 марта, Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Напомним, что АСВ было ликвидатором «Союзного» (столичный арбитраж огласил решение о принудительной ликвидации банка 10 января 2019 года), но в процессе ликвидации установило недостаточность стоимости имущества банка для удовлетворения требований кредиторов и решило в итоге банкротить финучреждение .

На сайте ЦБ в феврале 2019-го публиковалась информация , согласно которой на дату ликвидации банка балансовая стоимость его активов с учетом исключения из них суммы созданного резерва на возможные потери и амортизации основных средств составила 3,979 млрд рублей, а обязательства банка по балансу — около 3,886 млрд.

Позже, в середине апреля-2019, на сайте Центробанка было опубликовано сообщение АСВ о выявленной в ходе инвентаризации имущества «Союзного» недостаче более чем на 116 млн рублей.



Лицензия у «Союзного» была отозвана 25 октября 2018 года. «Ключевым направлением бизнес-модели КБ «Союзный» являлось предоставление кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. При этом надзорным органом регулярно выявлялась недооценка кредитного риска, в связи с чем к банку неоднократно применялись меры воздействия», — указывал, в частности, Центробанк.