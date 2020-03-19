В сравнении с прошлым годом кредитная организация поднялась сразу на 11 позиций и впервые вошла в Топ-70 по надежности.

Темп прироста активов Банка за 12 месяцев составил 14,2%. Достаточность капитала достигла 11,8%, норматив мгновенной ликвидности – 265,4%, доля вкладов в пассивах – 69%. Это лучшие показатели среди самостоятельных банков Краснодарского края.

При составлении рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России.