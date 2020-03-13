Группа ВТБ в начале года приняла новую стратегию развития «600 дней» и рассчитывает в ближайшие три года увеличить прибыль до 300 млрд рублей. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы сейчас, с начала этого года, приняли амбициозную программу, назвали «600 дней», потому что мы за 20 месяцев планируем провести глобальную трансформацию нашего банка на принципиально новой цифровой основе, что создаст, конечно, дополнительный комфорт для наших клиентов, что даст им большой набор новых цифровых продуктов. И не в последнюю очередь важно то, что мы считаем, что с помощью этих мер мы в ближайшие три года сумеем увеличить нашу прибыль в полтора раза и довести ее до 300 миллиардов (рублей), что, мне кажется, будет уже очень хорошим показателем для деятельности банка», — отметил Костин.

Он также добавил, что ВТБ планирует в этом году направить 50% чистой прибыли на выплату дивидендов.