В интернет-банке «Абсолют Online» и мобильном приложении «Абсолют Mobile» появилась возможность удаленного открытия текущих счетов для физических лиц в трех валютах: российский рубль, доллар США и евро, следует из релиза Абсолют Банка.



Открытие счета по заявлению из интернет-банка или мобильного приложения клиента занимает несколько минут.

В отдельных случаях открытие счета возможно в следующий операционный день. Комиссия за открытие текущего счета не взимается.