Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая 16 марта внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект, обязывающий коллекторов общаться только с должником. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

«Действующее законодательство содержит дискриминационное положение, согласно которому допускается взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, его родственниками, соседями, друзьями, коллегами без получения их предварительного согласия. Фактически сегодня третьи лица становятся по усмотрению коллекторов субъектами давления и претензий, что противоречит принципам правоотношений, индивидуальной свободы и личной ответственности за принятые решения», — сказала Ирина Яровая.

«Данным законопроектом предлагается установить прямое обеспечение прав и интересов граждан, защиту их волеизъявления, оградив от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами. Это можно назвать «презумпция несогласия» третьих лиц. Согласно законопроекту, коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия. Более того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его», — сообщила автор законопроекта.



Парламентарий подчеркнула, что анализ региональной правоприменительной практики, проведенный Советом законодателей, свидетельствует о целесообразности таких изменений. Законопроект поддержан Минюстом России, Федеральной службой судебных приставов, Советом законодателей и фракцией «Единая Россия».