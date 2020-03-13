Евгений Демьянович обсудил с руководством кредитной организации реализацию совместных проектов, приуроченных к 75-летию Победы. Он подчеркнул важность предстоящей даты для страны. Главное сегодня - помнить о тех событиях и высокой цене, которая была заплачена за свободу нашей Родины. Поэтому долг государства и общества - окружить вниманием людей, внесших свой вклад в Великую Победу.

Герой России также отметил роль Банка в деятельности ветеранских организаций в регионах своего присутствия. В частности, при поддержке КБ «Кубань Кредит» в образовательных учреждениях проводится большая работа по патриотическому воспитанию молодежи, оказывается помощь ветеранам.

Кроме того, была затронута значимость политики «С заботой о старшем поколении!», реализуемой Банком с 2014 года. В числе мероприятий Политики - бесплатные занятия по финансовой и компьютерной грамотности для пенсионеров на базе офисов КБ «Кубань Кредит». Слушателей учат пользоваться банковскими инструментами, понимать принципы финансовой безопасности и многому другому. Ежегодно курсы оканчивают порядка 2 000 человек.