ФРС вольет в рынки около $3 трлн до 13 апреля, подход ЕЦБ более пассивный: Вчера на фоне продолжающегося падения американских рынков ФРС объявила беспрецедентные меры поддержки ликвидности в форме покупки казначейских обязательств на $1,5 трлн до конца этой недели и далее по $500 млрд в неделю до 13 апреля. Эта мера призвана купировать риски дальнейшего коллапса финансовых рынков и фактически говорит о планах удвоения баланса ФРС с текущего уровня $4 трлн. Кроме того, рынки продолжают ожидать снижения ставки ФРС на 100 б. п. до 0,25% на следующей неделе. В противовес ФРС, ЕЦБ вчера оставил ставку неизменной, объявив только об увеличении программы выкупа ценных бумаг на 120 млрд. евро. Отчасти такая разница в подходах двух центробанков связана с разной конфигурацией финансовых секторов – если в США эффект финансовой трансмиссии в значительной степени опирается на фондовые рынки, в Европе гораздо важнее роль банков. Иными словами, возможно ЕЦБ пока предпочел оставить в запасе инструменты поддержки на случай, если под давлением кредитных рисков начнет ухудшаться состояние европейской банковской системы. Кроме того, европейская экономика больше нуждается в поддержке именно со стороны фискальной политики; желание передать решение задачи на сторону фискальных властей также может объяснить более пассивный подход ЕЦБ.

Франция ввела частичный карантин, дополнительное ужесточение можно ждать в начале будущей недели: Отклик финансовых рынков на действия регуляторов пока осторожный - цены на нефть показывают рост на 3-6% по состоянию на середину дня пятницы, 13 марта; такое же восстановление показывают и мировые фондовые индексы. Это значит, что действия регуляторов могут ограничить масштаб финансового спада, но восстановление рынков будет зависеть от эпидемиологической ситуации в крупнейших экономиках. В центре внимания сейчас и в ближайшее время будет ЕС – после закрытия границ Италией на очереди распространение эпидемии во Франции. Вчера Э. Макрон анонсировал закрытие университетов и школ, но эти меры не выглядят радикальными, что может быть связано с предстоящими муниципальными выборами на этих выходных. Дополнительное ужесточение карантина во Франции возможно в начале следующей недели.

Базовый сценарий рынков сейчас ориентируется на восстановление роста в мире только в 4кв20: Несмотря на рост беспокойства рынков по поводу распространения эпидемии в США, ситуация в ЕС представляется гораздо менее управляемой в силу нескольких причин. Первое – это социальный контракт; в странах ЕС почти 100% населения покрывается государственной медицинской страховкой против 35% в США, то есть ответственность государства в случае эпидемии в ЕС существенно выше. Второй вопрос – готовность медицинских учреждений к борьбе с эпидемией. В Италии и во Франции на 100 тыс. человек приходит около 262 и 309 больничных койко-мест соответственно, что в два раза ниже, чем в Германии (602). В США этот индикатор ниже, но страна имеет больше возможностей развернуть полевые госпитали на случай форс-мажора. Достаточно низкая обеспеченность населения Франции стационарными больничными местами действительно может заставить страну принять решение о карантине, подобное решению итальянский властей. Если экономика Франции выдержит удар эпидемии в ближайший месяц, тогда возможно будет говорить о перспективах ускоренного восстановления мировой экономики. Но пока консенсус рынков ориентируется на сценарий, что 2кв и 3кв этого года будут слабыми, и восстановление роста мировой экономики начнется с 4кв20, что позволит ожидать возврата цен на нефть на уровень $50/барр. к концу года.

Риски для роста экономики РФ растут, но это снижает шансы на повышение ставки ЦБ РФ: На фоне мировых рынков ситуация на российских площадках выглядит достаточно благоприятно. По состоянию на пятницу, 13 марта, курс рубля вернулся в интервал 70-75руб/$, который в случае стабилизации курса в этих границах позволит, на наш взгляд, не повышать процентную ставку на заседании ЦБ РФ 20 марта. Стабилизация курса произошла при очень небольших объемах продаж со стороны Минфина, всего $50 млн в день (3,6 млрд руб.), что аналогично продаже на уровне $1 млрд за месяц - факт небольшого объема интервенций также поддерживает наше ожидание, что повышение ключевой ставки пока не выглядит необходимым. Мы полагаем, что два риска могут заставить ЦБ РФ принять решение повысить ставку, и их проявление следует тщательно отслеживать – начало оттока нерезидентов с рынка ОФЗ (пока идут только небольшие продажи, массового выхода не наблюдается), а также рост спроса населения на продукты питания в случае, если начнется паника по поводу распространения эпидемии в РФ (но пока ни признаков эпидемии, ни признаков панических покупок «про запас» нет). Кроме того, повышение ставки не выглядит оправданным в свете рисков для роста экономики – многие компании сейчас планируют запустить планы по временной оптимизации издержек; сокращение издержек и возможные перебои в поставках товаров в случае закрытия границ ЕС могут привести к замедлению роста экономики РФ до 1% в этом году. Сценарий Алексея Кудрина о замедлении роста экономики РФ до нулевых отметок пока не выглядит очень вероятным, но и абсолютно сбрасывать со счетов этот риск, конечно, уже нельзя.