Президент США Дональд Трамп приветствовал решение Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ключевую ставку на фоне пандемии коронавируса.

«Я поздравляю ФРС с этим. Это замечательно для нашей страны», — сказал Трамп на пресс-конференции, комментируя снижение ставки до 0—0,25%.

Ранее Трамп неоднократно призывал руководство ФРС снизить процентную ставку для более эффективной борьбы с кризисом.