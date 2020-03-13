Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже временно приостановлены в понедельник после открытия в связи с падением ключевых индексов. Соответствующие данные приводятся на сайте этой торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones в первые минуты торгов потерял 2 250,46 пункта (9,71%) и опустился до отметки 20 953,16 пункта. Падение индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, составило 220,55 пункта (8,14%), до 2 490,47 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 482,15 пункта (6,12%) до отметки 7 392,73. Нефть марки WTI к 10:00 по времени Восточного побережья США (17:00 мск) потеряла в стоимости 3,77 доллара (11,45%) и стоит 29,16 доллара за баррель.

Торги были приостановлены в автоматическом режиме на 15 минут, после чего возобновились. Это было вызвано падением S&P 500 ниже 7%. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже могут быть вновь приостановлены на 15 минут — в случае падения этого индекса на 13% и более, и до конца дня — в случае его снижения более чем на 20%.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что такое падение ключевых индексов обусловлено решением Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции ЦБ страны, снизить ставку до 0—0,25% в рамках борьбы с рисками, возникающими на фоне распространения коронавируса. Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в 700 млрд долларов, из них 500 млрд будут приходиться на казначейские бумаги США.

