Средняя сумма просроченного потребительского кредита в России составляет 130 тыс. рублей, и за год этот показатель снизился на 3%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).



«Средняя сумма долга среднестатистического должника по необеспеченному кредитованию находится на уровне 130 тыс. рублей, за год данный показатель снизился на 3%, по сравнению с 2017 годом снизился на 9%», — сказано в исследовании.

Всего же, по данным ассоциации, банковских заемщиков с необеспеченным потребительским кредитом насчитывается в стране 28—30 млн человек. При этом просроченная задолженность в этом сегменте есть у 5 млн банковских клиентов, а их число каждый год растет на 3—5% в зависимости от продукта.

Также отмечается, что среднестатистический портрет должника выглядит следующим образом: мужчина или женщина, состоящие в браке, в возрасте около 40 лет, со средним или высшим образованием. 93% из них работают по найму в сфере строительства, финансов, торговли или в сфере услуг.

При этом среди должников — мужчин с просроченной задолженностью наибольшая доля приходится на возраст 25—30 лет (23%) и 41—50 лет (20%). Среди женщин наибольшее количество должниц — в категории 41—50 лет (22%).

Одновременно заметно выросло количество должников в возрасте до 24 лет: если в 2017 году на них приходилось лишь 3%, в 2018 году — около 5%, то сейчас — практически 8%. «Это связано с тем, что после кризиса банки стали искать новых клиентов и аудиторию, наиболее перспективной стала молодежь. Однако важно понимать, что в этом возрасте далеко не у каждого есть постоянный доход. Кроме того, ставка банков на родителей — в случае выхода на просрочку именно они должны были погашать обязательства — в ряде случаев не оправдалась», — пояснили в НАПКА.