КБ «Кубань Кредит» ООО эффективно использует в своей работе функционал по взаимодействию с Системой быстрых платежей, разработанный Компаний ИНВЕРСИЯ. Специалисты ООО «Инверсия Юг», совместно со специалистами Банка, выполнили большой фронт работ и оптимизировали процесс внедрения, что позволило завершить проект в кротчайшие сроки.

Компания ИНВЕРСИЯ не останавливается на достигнутом и успешно ведёт работу по вводу в эксплуатацию сервиса СБП в ряде столичных и региональных банков.

КБ «Кубань Кредит» ООО — один из самых активно развивающихся банков Краснодарского края, успешно работающий на финансовом рынке региона с 1993 года.

Компания ИНВЕРСИЯ – основана в 1990 году и является одной из ведущих российских компаний-разработчиков на рынке банковского программного обеспечения. Компания занимается комплексной автоматизацией кредитно-финансовых организаций, автоматизацией отдельных направлений бизнеса, системной интеграцией, осуществляет поставку системного ПО, сетевого и серверного оборудования.

Источник: ИНВЕРСИЯ