Росгосстрах Банк скорректировал условия потребительского кредита.

Ранее ставка по кредиту варьировалась в диапазоне от 9,9% до 19,5% годовых, теперь размер процентной ставки зависит от суммы кредитования: 10,9—18,9% годовых для суммы кредита от 50 тыс. до 500 тыс. рублей ; 9,9—18,5% — для суммы от 501 тыс. до 1 млн рублей; 8,9 —17,5% — для суммы от 1 000 001 до 3 млн рублей. Срок финансирования — от года до пяти лет.

«Основным преимуществом данной программы является отсутствие требований по страхованию и возможность оформления кредита без подтверждения основного дохода (до 500 тысяч рублей)», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.