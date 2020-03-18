Россия потеряла в результате санкций около 50 млрд долларов, но смогла их компенсировать, в том числе благодаря импортозамещению. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Да плевать на них, на эти санкции», — сказал он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». «По разным оценкам, мы потеряли где-то 50 миллиардов долларов, но мы и заработали столько же», — добавил президент.

Он согласился, что это немалые потери, но введение санкций, по словам главы государства, заставило страну «включить мозги». Как отметил Путин, Россия начала активно развивать импортозамещение, чтобы самостоятельно производить продукты и использовать технологии, которых у нее не было или которые были утрачены. «Мы воссоздали это все, — констатировал глава государства. — И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу».

Путин назвал чушью мнение, что принятые в ответ на санкции меры были губительны для самой России, как «бомбежка Воронежа». «Контрсанкции» помогли нам развивать сельское хозяйство. Это освободило наш внутренний рынок», — сказал на это глава государства.

По его словам, объемы производства в аграрном секторе выросли в несколько раз, страна заняла первое место в мире по экспорту пшеницы. «В голову никому не могло прийти, что мы будем такими крупными экспортерами, — отметил президент. — А мы доведем это до еще большего объема».

«Мы начали себя обеспечивать по основным продуктам питания, — добавил Путин. — По молоку, по мясу птицы и свинине». При этом для развития производства овощей и говядины нужны дополнительные меры, признал он.

Также президент отметил, что потери Европы от санкций в ряде сфер оказались более чувствительны, чем для России.

«Европа примерно столько же потеряла, по их же собственным оценкам, [как и Россия], — отметил он. — Они теряют даже более чувствительные вещи».

В качестве примера президент привел потерю в странах Европы рабочих мест, которые перестали быть необходимыми из-за снижения товарооборота с Россией. «У нас самая низкая безработица за всю историю сейчас, — отметил глава государства. — В этом плане мы ничего не потеряли».



Путин подчеркнул, что санкции влекут негативные последствия для обеих сторон. «Плохо, что это перекашивает все экономическое мировое и европейское пространство, — заявил он. — И конкуренция должна быть естественной, без всяких внешних ограничений».