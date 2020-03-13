Банк России установил официальные курсы валют на 17 марта.

Курс доллара прибавил 93,8 копейки, составив 74,1262 рубля (73,1882 рубля на 16 марта). Курс евро повысился на 88,61 копейки, до 82,7471 рубля (81,861 рубля на 16 марта).



Напомним, что биржевые курсы доллара и евро преодолели в понедельник в ходе торгов отметки в 75 и 84 рубля (максимальные отметки на текущий момент — 75,17 рубля за доллар и 84,38 рубля за евро).