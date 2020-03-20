Минфин РФ переносит из-за коронавируса все свои ближайшие массовые мероприятия, в том числе заседание коллегии министерства, которое было назначено на 23 марта, сообщил в понедельник Минфин.

«В связи с рекомендациями сократить количество проводимых массовых мероприятий и для защиты здоровья сотрудников в Минфине России принято решение перенести все подобные мероприятия ведомства, запланированные на ближайшее время», — указано в сообщении.

В том числе переносится расширенное заседание коллегии министерства об основных результатах деятельности за 2019 год и задачах органов финансовой системы на 2020 год, которое должно было состояться 23 марта.

Новая дата проведения мероприятия пока не определена, добавляется в сообщении.

