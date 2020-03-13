Минэкономразвития подготовило поправки в закон о банкротстве, направленные на сокращение сроков и издержек на проведение процедур банкротства, а также повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредитора. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

«Это итог длительной работы министерства, которая велась более года по поручению президента. Подготовлен масштабный законопроект, который направлен на сокращение сроков и издержек на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредиторов», — отмечает министр.

По его словам, одновременно речь идет о защите интересов должников, испытывающих временные трудности, но имеющих возможность восстановить свою платежеспособность при предоставлении необходимых инструментов.

«Банкротство — если его не удалось предотвратить — должно стать прозрачной и цивилизованной процедурой спасения бизнеса, которая позволит пройти сложный период без сокращения рабочих мест, без потери бизнеса как такового, без разрушения предприятий», — подчеркивает Решетников.

Отмечается, что в большинстве случаев банкротство означает ликвидацию компаний, при этом кредиторы получают лишь незначительную часть долга. Глава Минэкономразвития добавляет, что сегодня в России менее 2% предприятий при банкротстве получают шанс восстановить свою платежеспособность и вернуться на рынок, при этом в США этот показатель может достигать 30%. Минэкономразвития ожидает, что в результате принятия закона доля таких предприятий возрастет до 10%.

Как поясняет замминистра экономического развития Илья Торосов, реформа института банкротства готовилась в течение двух лет. Поправки объемом более 400 страниц охватывают практически все элементы института банкротства: как базовых определений и процедур, так и создания новых инструментов, изменения характера взаимоотношений лиц, участвующих в делах о банкротстве.



«Основные идея законопроекта заключаются во введении новой вариативной реабилитационной процедуры — реструктуризации долгов, при этом предлагается отказаться от таких процедур банкротства как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управления, ограничившись применением одной реабилитационной и одной ликвидационной процедуры банкротства», — отмечает Торосов.

Кроме того, законопроектом предусматривается создание механизмов предупреждения убыточной финансово-хозяйственной деятельности должника в ходе конкурсного производства. В поправках предусматривается создание новых способов управления для должников с помощью введения корпоративных управляющих, а также формирование новых инструментов спасения бизнеса должника.

Предлагается, чтобы сведения о конкурсной массе раскрывались в единой информационной системе о торгах, а торги проводились посредством введения англо-голландского аукциона (торгов — «качелей»).

Кроме того, реформа предусматривает введение двух новых процедур потребительского банкротства — упрощенной и внесудебной, добавляет замминистра. Они направлены на повышение доступности института потребительского банкротства для граждан, находящихся в затруднительном положении.