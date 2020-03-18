Индекс Мосбиржи в ходе торгов на Московской бирже 16 марта опустился ниже 2 200 пунктов впервые с июня 2018 года, свидетельствуют данные торгов.



По данным на 16:34 мск, индекс Мосбиржи потерял 5,38% и достиг отметки 2 191,78 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени потерял 7,36% и находится на отметке в 918,73 пункта.

Ранее в понедельник индекс РТС обновил минимум с августа 2016-го. Цена на нефть Brent 16 марта опустилась ниже 31 доллара за баррель впервые с февраля 2016 года.

Падение РТС с пиковых уровней началось 21 января — показатель снизился на 41%, отмечает главный инвестиционный стратег компании «ITI Capital» Искандер Луцко. Следовательно, продолжает он, ускорение падения российского рынка больше связано с запоздалым обвалом S&P 500 на фоне распространения коронавируса по всему миру.

«Паника и волатильность усугубляются за счет изоляции и перевода на карантин целых городов и стран. Сейчас ограничение перемещения затронуло граждан отдельных стран, но очень скоро могут быть ограничены поставки товаров и сырья», — говорит аналитик.

