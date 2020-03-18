Руководство веб-браузера Brave обвинило Google Inc. в нарушении Общего регламента по защите данных (GDPR), поскольку компания якобы передает персональные данные пользователей между своими сервисами без получения на то согласия надлежащим образом, сообщает Financial Times.

Жалоба была подана в Ирландскую комиссию по защите данных (Data Protection Commissioner, DPC) — независимый орган, ответственный за соблюдение прав всех лиц на конфиденциальность данных на территории Европейского союза.

По данным газеты, в документе утверждается, что Google получает согласие пользователей на обработку их персональных данных, собранных, например, в ходе использования Youtube, а затем передает их командам иных своих сервисов без получения разрешения, что «является незаконной практикой» в нарушение GDPR.

Наряду с этим, по мнению Brave, ряд положений пользовательского соглашения позволяют Google делиться собранными данными «с неизвестным числом бизнес-партнеров», что также нарушает законодательство Европейского союза, отмечает Financial Times со ссылкой на содержание жалобы.

«Мы считаем, что подобным образом впервые был проведен [сотрудниками Brave] анализ целей обработки информации со стороны Google. Результаты показали, что у нее нет правовой основы для многих вещей, которые она делает с данными пользователей», — цитирует газета Джонни Райана, представителя Brave.

В американской транснациональной компании, в свою очередь, связали жалобу веб-обозревателя с недобросовестной конкуренцией. «Двадцать миллионов пользователей посещают свои учетные записи Google каждый день, чтобы сделать выбор, как компания должна обрабатывать их персональную информацию. Наша политика конфиденциальности и ее разъяснение, что мы предоставляем пользователям, наглядно демонстрируют, как хранятся данные, и возможности, которыми обладают пользователи», — прокомментировал ситуацию представитель Google в интервью Financial Times.