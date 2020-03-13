Газпромбанк вводит с 17 марта дополнительные меры предосторожности в связи с риском распространения коронавируса, следует из релиза финучреждения.

«Их внедрение продиктовано необходимостью защиты жизни и здоровья сотрудников и клиентов банка, которые являются нашим безусловным приоритетом. Принятые меры не повлияют на бесперебойность и высокое качество обслуживания розничных и корпоративных клиентов Газпромбанка. В течение ближайших дней банк переведет большую часть работников на удаленный режим работы с сохранением обычной заработной платы. Число сотрудников, направляемых на домашний режим работы, прогнозируется на уровне около 60% от общей списочной численности примерно в 20 200 человек», — отмечается в сообщении.

С 17 марта на удаленный режим работы перейдут те сотрудники, у которых уже есть все необходимое дистанционное подключение к банковским системам. Остальные работники Газпромбанка по мере оформления необходимых доступов также перейдут на аналогичный режим. Кроме того, банк предусмотрел возможность временной релокации сотрудников между офисами в случае, если один их них будет закрыт на карантин.

Среди других мер, принимаемых банком для защиты жизни и здоровья сотрудников и клиентов:

Тридцатидневный карантин для всех сотрудников, вернувшихся из-за границы.

Полный термометрический контроль работников перед началом работы и направление за медицинской помощью сотрудников с повышенной температурой тела, кашлем и другими признаками простудных заболеваний.

Установка в офисах и отделениях банка обеззараживателей воздуха, раздача медицинских масок и антисептических средств, личных градусников. Особое внимание будет уделено сотрудникам отделений и курьерской службы.

После стабилизации эпидемической обстановки обычный режим работы будет восстановлен, заключили в Газпромбанке.