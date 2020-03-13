Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Форштадт» на уровне «ruBB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из сообщения агентства.



«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу при адекватных способностях к его генерации, невысоким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в релизе.

По данным аналитиков, для банка характерны высокие значения нормативов достаточности собственных средств (на 1 февраля 2020 года Н1.0=17,9%; Н1.2=14,5%; Н1.1=14,5%; Н1.4=17,3%) и высокая устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 1 февраля 2020-го полное обесценение до 23,5% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств не привело бы к нарушению нормативов достаточности капитала).

Кредитный портфель составляет основу активов банка и представлен прежде всего ссудами юридических лиц (28% валовых активов на 1 февраля 2020-го) и розничных клиентов (24% валовых активов на 1 февраля 2020-го).

