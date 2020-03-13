Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель впервые с января 2016 года, свидетельствуют данные торгов.



По данным на 16:30 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на Лондонской бирже упала на 12,7%, достигнув 29,52 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов нефти марки WTI теряет 10,2% и находится на отметке в 28,8 доллара за баррель.

Нефтяные котировки резко снижаются вместе с прочими рисковыми активами на фоне повышенного уровня страха на финансовых рынках, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

«Темпы роста заболевших новым коронавирусом за пределами Китая в последние дни резко ускорились до более чем 10 тысяч человек в день. В этих условиях все больше стран принимают ограничительные меры на передвижение людей, закрывают общественные места и вводят карантинные мероприятия, что оказывает негативное влияние на экономическую активность и, как следствие, ограничивает и без того туманные перспективы спроса на энергоносители», — комментируют эксперты.

С другой стороны, продолжают аналитики, отсутствие кооперации стран ОПЕК+ в целях поддержания баланса спроса и предложения на рынке оказывает давление на нефтяные цены и со стороны предложения.

По прогнозу экспертов, в условиях распродаж на рынке рисковых активов нефтяные котировки в ближайшие дни останутся уязвимыми.