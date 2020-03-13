Банк России, являющийся владельцем 99,99% акций Московского Индустриального Банка, направил МИнБанку требование о выкупе им обыкновенных именных акций банка, следует из сообщения кредитной организации.

«Вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента (уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг; требование о выкупе ценных бумаг): требование о выкупе ценных бумаг», — говорится в сообщении.



Дата получения эмитентом уведомления: 16 марта 2020 года.



22 января 2019 года Банк России объявил о санации МИнБанка через Фонд консолидации банковского сектора. 12 июля 2019 года ЦБ утвердил изменения в план участия по предупреждению банкротства МИнБанка. Изменения предусматривали выделение регулятором финансирования на докапитализацию МИнБанка в размере 128,7 млрд рублей. Сообщалось, что данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций МИнБанка, в результате чего Банк России станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций этой кредитной организации. В сентябре прошлого года сообщил о начале процедуры присоединения к МИнБанку Вокбанка.