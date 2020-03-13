Наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов, напоминает Центробанк. Регулятор рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах.

«ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Настоятельно рекомендуется мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах», — говорится в сообщении регулятора.

Банк России подчеркивает, что выдает кредитным организациям «чистые» банкноты, которые выдерживаются в соответствии со стандартными процедурами не менее 14 дней с момента поступления. Продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе, согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), составляет три-четыре дня.

Аналогичные меры предосторожности следует соблюдать и при наборе пин-кода при оплате покупок картой. Наиболее безопасными являются бесконтактные платежи.

Банк России также рекомендует ознакомиться с информацией Роспотребнадзора .