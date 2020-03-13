Состояние богатейших людей в мире с начала 2020 года сократилось в совокупности почти на 1 трлн долларов, подсчитало агентство Bloomberg.

Опасения по поводу быстрого распространения коронавируса оказывают сильное влияние на мировые рынки. Биржи США в минувший четверг потеряли 9,5—10%, а биржи Европы обрушились на 11—16,6% после заявления Дональда Трампа о введении 30-дневного запрета на въезд в США из Европы из-за коронавируса.

«В четверг 500 самых богатых людей мира потеряли 331 миллиард долларов, что стало крупнейшим однодневным падением за всю восьмилетнюю историю Bloomberg Billionaires Index (BBI). Это подтолкнуло общий годовой убыток к 950 миллиардам долларов», — отмечает агентство.

Таким образом, с начала года самые богатые люди мира потеряли 16% совокупного собственного капитала. Так, глава французской LVMH Бернар Арно потерял 9,5 млрд долларов, а капитал главы Amazon Джеффа Безоса снизился на 8,1 млрд долларов.

Совокупное состояние богатейших россиян после падения мировых рынков снизилось более чем на 15 млрд долларов.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.