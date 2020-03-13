Бюро кредитных историй «Эквифакс» вводит ряд мер для ограничения распространения коронавируса COVID-19. Об этом в «Эквифаксе» сообщили в понедельник.

«В условиях распространения коронавируса COVID-19 и беспрецедентных мер, принимаемых правительством Российской Федерации, Роспотребнадзором РФ, правительствами Москвы и Московской области, БКИ «Эквифакс» настоятельно рекомендует всем воздержаться от посещения офиса БКИ «Эквифакс», — отмечается в релизе.

Это позволит всем потребителям снизить вероятность заболевания, подчеркивают в «Эквифаксе». «Понимая, что на БКИ «Эквифакс» законодательством возложен ряд обязательных операций и действий, мы напоминаем, что все подобные операции уже сейчас возможно проводить удаленно посредством сети Интернет», — говорится в сообщении.

Кредитный отчет может быть получен дистанционно в личном кабинете на сайте online.equifax.ru, а заявление на внесение изменений в кредитную историю (для исправления ошибок) может быть направлено также дистанционно — для этого заполненное заявление может быть отправлено по электронной почте на адрес hotline@equifax.ru. «При этом офис БКИ «Эквифакс», безусловно, продолжит работать для тех посетителей, кто будет вынужден обратиться лично», — делают оговорку в компании.



С учетом того, что ограничения могут быть неудобны для потребителей, БКИ «Эквифакс» предоставляет всем пользователям личного кабинета возможность получить третий кредитный отчет в год бесплатно, тогда как законом предусмотрено получение только двух кредитных отчетов бесплатно и неограниченное число раз за плату.