ББР Банк повысил ставки по вкладу «2020» .

Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств — 200, 500 и 700 дней. Процентные ставки составляют 6—6,25% годовых (ранее — 5,25—5,75%). Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

При досрочном расторжении договора по истечении 181 дня начисление процентов происходит в размере половины ставки, установленной по депозиту.



Возможно увеличение ставки по вкладу в рамках акции «Время менять правила» на 0,25 процентного пункта при покупке комиссионного продукта от партнеров банка на сумму от 4 тыс. рублей.