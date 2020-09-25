Финансовые организации просят ЦБ актуализировать «антиотмывочное» законодательство и подробно описать новые схемы отмывания денег. Об этом сказано в письме Ассоциации банков России в ЦБ, пишет газета «Известия» , располагающая документом.

Кредитные организации от лица ассоциации «Россия» направили в ЦБ письмо с замечаниями к поправкам в законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В работе над письмом участвовали в том числе представители Альфа-Банка, Тинькофф Банка, «Зенита», сообщили «Известиям» в этих организациях. Среди прочего в документе отмечается необходимость подробно прописать схемы отмывания денег, чтобы исключить необоснованный отказ от проведения операций или открытия счета.

«Например, в классификаторе признаков операций по отмыванию средств не учтены типологии Росфинмониторинга: «Теневая инкассация», «Нигерийское» мошенничество», «Мошеннические действия, связанные с предоставлением услуг по незаконному обналичиванию материнского капитала», «Типология использования судебной системы для вывода денежных средств в «теневой» поток», — подчеркивается в письме.

Ранее Банк России опубликовал проект положения № 375-П, где прописаны изменения к критериям подозрительности для операций. ЦБ попросил участников рынка оценить предлагаемые новшества и направить свои комментарии. Например, регулятор предложил считать подозрительными операции, когда физлицо регулярно получает деньги от юрлица и тут же выводит их со счета. А также дистанционные перечисления, которые проводятся с одного устройства (телефон, ноутбук и т. п.) или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных не в одной стране или принадлежащих разным людям.

В новых критериях также необходимо прописать понятие «периодичности» — не ясно, как часто должна проводиться трансакция, чтобы считать ее подозрительной, рассказал «Известиям» руководитель блока «Комплаенс и внутренний контроль» банка «Зенит» Рустам Мухаметшин. Он добавил, что сейчас недостаточно критериев для определения мошеннических операций в некоторых сферах — например, при покупке или продаже предметов искусства, если у кредитной организации возникли подозрения, что сумма сделки существенно завышена.



Схема «Нигерийское мошенничество» предполагает выманивание у человека или компании тестового (авансового) платежа в надежде на получение обратно крупной суммы или выгодного контракта. При этом жертва убеждена, что взаимодействует с реальной организацией — лотереей, политиком или компанией, пояснил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман. Он объяснил, как появилось название схемы: люди с африканской внешностью оформляли поддельные паспорта, куда вписывали имена, звучащие в английской транскрипции как наименования компаний или госорганов, например, JSC Rail Ways («Российские железные дороги»). Под видом представителя этой компании они предлагали иностранным партнерам провести авансовый платеж, который получают на собственный счет физлица.

Необходимо, чтобы у банков была обязанность реабилитировать «отказников» (клиентов, чьи счета раньше были заблокированы) до решения суда, считает директор департамента финмониторинга Абсолют Банка Александр Поляков. Он также подчеркнул: нужно снять с кредитных организаций обязанность направлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, которые проводились вне банка, а также информацию, прямо не предусмотренную ПОД/ФТ. Например, данные об операциях, которые показались ему подозрительными по правилам внутреннего контроля, а не по «антиотмывочному» закону.

«Кроме того, сейчас банки не вправе списывать деньги со счетов клиентов, у которых не получается обновить идентификационные сведения. Например, если клиент не выходит на связь с кредитной организацией по имеющимся контактным данным. Банки пока не могут списывать с таких клиентов платежи на погашение кредитов и должны оформлять официальный отказ в совершении таких операций, но хотят получить это право», — отметил Поляков.

В Центробанке «Известиям» сообщили, что изучат предложения банков. Поправки в положение № 375-П о подозрительных операциях вступят в силу в апреле 2021 года, подчеркнули в ЦБ. В Росфинмониторинге не ответили на вопрос «Известий», ознакомились ли в службе с замечаниями кредитных организаций.

Одна из распространенных схем вывода денег — это обналичивание средств гражданами для юридических лиц: компании переводят крупные суммы и после снятия средств через банкомат получают их обратно за вычетом небольшого вознаграждения сообщникам, указал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Проблема имеет и оборотную сторону: банки блокируют счета добросовестной фирмы или ИП и предлагают за комиссию в 15—20% оперативно открыть новый и перевести туда средства. Поскольку бизнесменам нужен ежедневный доступ к деньгам, они соглашаются», — пояснил он.



По оценкам Николаева, с заморозкой счетов сталкивается каждая пятая фирма, но только 10% из них связаны с реальным нарушением законодательства. От необоснованных блокировок уже пострадало более 750 тыс. предпринимателей, оценил эксперт.