Новые условия также распространяются на программу рефинансирования кредитов других банков. В качестве залога банк принимает жилые и коммерческие помещения, находящиеся в собственности как самого заемщика, так и любого физического или юридического лица.

Клиенты могут получить средства на срок от 1 года до 15 лет и на срок от 1 года до 25 лет при рефинансировании кредитов. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Московской области – 20 млн рублей (25 млн рублей при рефинансировании кредитов), для жителей других регионов - 15 млн рублей. Заемщиками могут выступать физические лица, постоянно проживающие и работающие на территории Российской Федерации.

Интеграция систем банка с программным модулем онлайн-оценки объектов залога позволяет оперативно рассчитать стоимость недвижимости. Регистрация залога в Росреестре осуществляется с использованием электронной подписи.

«Кредит под залог недвижимости – один из востребованных продуктов Банка ЗЕНИТ. Его главное отличие от обычного займа в том, что мы даем клиентам возможность получить более крупные суммы на длительный срок. Если по стандартной программе банк выдаст средства в размере до 5 млн рублей на срок не более 7 лет, то под залог имущества сумма возрастает до 25 млн рублей. При этом заемщик может направить деньги на развитие бизнеса, строительство, лечение, отпуск, обучение и другие цели», - отметил заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

