• Правительство РФ будет вести полный онлайн-мониторинг экономической ситуации в стране в связи с коронавирусом . Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании. Резерв на первоочередные мероприятия по поддержке экономики и граждан в условиях распространения коронавируса в РФ составит 300 млрд рублей. Правительство расширит программы льготного кредитования бизнеса. Тем временем доллар на Московской бирже преодолел отметку в 75 рублей, а евро — в 84 рубля , цена на нефть марки Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель впервые с января 2016 года, индекс РТС обновил минимум с августа 2016-го, а индекс Мосбиржи обновил минимум июня 2018-го.

• Развитие банковского сектора в 2020 году может пойти по умеренно негативному или кризисному сценарию из-за разрыва сделки ОПЕК+ на фоне пандемии коронавируса, говорится в обзоре «Эксперт РА». Отрасль может столкнуться с падением прибыли не менее чем на 20%, а ключевая ставка повысится до 7—7,5%. По прогнозам аналитиков рейтингового агентства, умеренно негативный сценарий реализуется при снижении среднегодовой цены на нефть марки Brent до 40—45 долларов за баррель. В таком случае ослабление курса национальной валюты приведет к ускорению инфляции и превышению таргета ЦБ в 4%.

• Эксперты назвали регионы РФ с самым высоким уровнем безработицы . Так, диапазон значений уровня безработицы в регионах весьма широк и варьируется от 1,5% в Москве и Санкт-Петербурге до 26,3% в Ингушетии. В 38 субъектах Федерации уровень безработицы ниже, чем среднероссийский показатель. Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы, в январе 2020 года из 3,5 млн безработных в возрасте от 15 лет и старше 18,5% приходилось на молодежь в возрасте до 25 лет и 19% — на лиц в возрасте 50 лет и старше.

• Федеральная резервная система (ФРС) США на внеплановом заседании приняла решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0—0,25%. Регулятор сообщил, что намерен держать ставку на околонулевом уровне «до тех пор, пока ФРС не будет уверена, что экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности». ФРС также поменяла условия кредитов, которые она выдает банкам напрямую через так называемое дисконтное окно (discount window), практически так же, как она это делала в кризис 2008 года. По словам главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, фактическое обнуление ставки ФРС США — сигнал для мировой экономики . Тем временем торги на Нью-Йоркской фондовой бирже временно приостановлены в понедельник после открытия в связи с падением ключевых индексов.