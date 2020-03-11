Мещанский райсуд столицы приговорил к длительным срокам заключения бывшего главу Банка Москвы (БМ-Банк, входит в группу ВТБ) Андрея Бородина, его экс-заместителя Дмитрия Акулинина и еще трех фигурантов, признав их виновными в хищении более 14,5 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Приговор вынесен заочно, поскольку фигуранты находятся за границей.

Судья признала Андрея Бородина виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), назначив за каждый по девять лет заключения и штраф в 900 тыс. рублей. Путем частичного сложения наказаний Бородину было определено 14 лет колонии общего режима и взыскание 2,5 млн рублей.

Бывшего первого вице-президента банка Дмитрия Акулинина суд приговорил по тем же эпизодам к 12 годам заключения и штрафу в 2 млн рублей. Бывший вице-президент банка Алексей Сытников за один эпизод растраты получил семь лет и штраф в размере 800 тыс. рублей. Бывший начальник управления дочерних финансовых институтов банка Дмитрий Строганов был оштрафован на 500 тыс. рублей и осужден на шесть лет, а советник Бородина, экс-президент компании «Кузнецкий Мост девелопмент» Борис Шемякин получил точно такое же наказание за пособничество в растрате.

Как было установлено, инициаторами хищений являлись Бородин и Акулинин, которые с помощью своих сообщников еще в 2010 году организовали выдачу заведомо невозвратного кредита на сумму более 12,5 млрд рублей ЗАО «Премьер Эстейт» со штатом из двух сотрудников, одним из которых являлась гендиректор Светлана Тимонина. Ее защита, обжалуя судебные решения, утверждала, что кредитору не был нанесен ущерб, так как тот в итоге получил залоговые земли на западе Москвы. Самому же банку, чтобы компенсировать растрату, потребовалось провести дополнительную эмиссию акций на сумму около 15 млрд рублей.

Как ранее сообщало издание, ущерб от действий Бородина может составлять порядка 150 млрд рублей. В рамках его погашения аресты были наложены на многочисленные счета и объекты недвижимости как в России, так и за границей, включая 300-летний замок в британском графстве Оксфордшир.