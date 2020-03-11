Российский рынок ОСАГО сегодня показывает достаточно справедливые цены, об этом говорят в том числе одновременное снижение средней премии за полис и рост средней выплаты по страховому случаю, сообщил член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов.

«С 2016 года средняя премия упала для страховщиков с 6 200 рублей до 5 500 рублей. В 2019-м году она составляла 5 600, то есть в 2020-м году за январь — февраль она еще снизилась... А вот средние выплаты увеличились с 16-го года с 58 тысяч рублей до 74,5 тысячи рублей», — привел данные депутат в ходе заседания Госдумы.

Он сравнил премии и выплаты по ОСАГО со статистикой премий и выплат по каско . В последнем средняя премия составляет 35,6 тыс. рублей, то есть в 6,5 раза больше, чем по ОСАГО, а средняя выплата достигает 97 тыс. рублей, что лишь в 1,3 раза больше.

«Два абсолютно разных продукта с двумя абсолютно разными экономиками. Это просто говорит о том, что на сегодняшний день рынок ОСАГО не настолько высокорентабелен, он находится на грани плюсовой маржи со стороны страхователей, он сегодня демонополизирован, и на сегодняшний день на этом рынке сложились достаточно справедливые цены. Поэтому говорить о том, что изменения в пользу страховщиков, — это абсолютно неправильно», — пояснил Изотов, отвечая на вопрос одного из депутатов о том, не играет ли продолжающаяся реформа ОСАГО на руку страховым компаниям.

Он также упомянул, что совокупная премия, собранная страховщиками по ОСАГО за последний год, снизилась: по итогам 2018 года она достигла 230 млрд рублей, а за 2019 год — 221 млрд. Причиной тому — то самое снижение средней премии по обязательной «автогражданке». Выплаты же поднялись со 150 млрд до 158 млрд, добавил Изотов. Исходя из этого, вряд ли можно говорить о росте сборов страховщиков ОСАГО, отметил депутат.

«Единственное, за счет чего может быть «собираемость», это за счет того, что у нас на сегодняшний день еще значительное количество граждан ездит без полисов ОСАГО. И вот здесь мы должны ужесточать требования, увеличивать штрафы, и тогда возможно увеличение сборов, но это где-то будет на уровне 7—8%», — подытожил Изотов.