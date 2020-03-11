Рост уголовного давления на предпринимателей, усилившийся в последние годы, пугает их и сдерживает инвестиции, ведение бизнеса в России всегда связано с риском преследования правоохранительными органами, в поле зрения силовиков могут попасть любые сделки, которые почти всегда возможно притянуть под мошенничество или злоупотребление полномочиями, пишут «Ведомости» , ссылаясь на адвоката практики уголовного права и процесса «Инфралекса» Корнея Подвойского.

Как показал опрос «Деловой России», ключевыми проблемами бизнес называет беспредел чиновников и несовершенство судебной системы, жалуются предприниматели и на давление силовиков: незаконные проверки или следственные действия; только за 2019 год число уголовных дел по экономическим преступлениям выросло на 37%, что связано с постоянно меняющимся законодательством и проблемами в действующей правоохранительной системе; рост давления обеспечивает работу юристам и адвокатам.

Меняется и характер уголовных дел — большинство из них связаны с экономическими спорами и корпоративными конфликтами, дела, которые раньше считались административными, становятся уголовными, все чаще юристы уже представляют интересы потерпевших; появляется мода и на анализ уголовных рисков, хотя бизнес все еще недооценивает важность предохранительных мер, объясняет руководитель уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская.

По словам юристов, в крупных компаниях клиенты часто даже не знают, какие документальные следы находятся внутри бизнеса; многие юрфирмы консультируют бизнес, как предотвратить проверки силовиков, на практике они все равно будут, но у клиентов появляется возможность сформировать реальное представление о них.