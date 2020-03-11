Росбанк с 13 марта прекратил открытие и автопролонгацию вкладов в долларах «150 лет надежности», «Пополняемый» и «Управляемый». Оформить данные депозиты можно в рублях.

Вклад «150 лет надежности» открывается от 15 тыс. рублей на три, шесть, семь, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Доходность составляет 4,3—4,7% годовых. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

Срок депозита «Пополняемый» — три, шесть, девять, 12, 18 месяцев. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей. Процентные ставки составляют 3,1—3,7% годовых. Возможно пополнение. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Депозит «Управляемый» оформляется на 12 и 18 месяцев под 3% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. Проценты выплачиваются ежемесячно.