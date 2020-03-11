Правительство на заседании в четверг, 12 марта, утвердило свои поправки ко второму чтению законопроекта, вводящего в практику инвестпроектов в РФ соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), пишет «Коммерсант» . Для снятия сопротивления Минфин согласился исключить из проекта положения о концессиях и государственно-частном партнерстве (ГЧП). К 1 июля 2020 года после принятия всех необходимых актов режим СЗПК должен заработать как отдельная от других инвестрежимов конструкция.

Как пояснил на заседании министр финансов Антон Силуанов, для запуска режима требуются три законопроекта — сам закон о СЗПК, поправки к Налоговому кодексу, вводящие режим «стабилизационной оговорки», и изменения в Бюджетный кодекс. В последнем случае речь в том числе идет о возможности компенсации расходов инвесторов на транспортную, энергетическую, IT-, социальную и коммунальную инфраструктуры за счет налогов от проекта.

Также нужны три постановления правительства — о порядке регистрации и расторжения СЗПК, о создании госинформсистемы (ГИС) «Капвложения» и о зачете налогов. Планки инвестиций для инвестпроектов в отдельных сферах по требованию РСПП снижены для соответствия критериям нацпроектов.

Вне СЗПК остаются три режима, действующие сейчас. Исходя из формулировок Антона Силуанова, к вопросу о соотношении СЗПК и концессий / ГЧП, правительство вернется уже осенью 2020 года.