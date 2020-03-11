Российская валюта может продемонстрировать движение к уровню 80 рублей за доллар уже в апреле, когда сальдо текущего счета РФ станет отрицательным, а на рынок придет дополнительный объем нефти от Саудовской Аравии, пообещавшей нарастить добычу. Такой прогноз представлен в аналитическом обзоре Райффайзенбанка. Эксперты кредитной организации называют такой курс рубля равновесным при текущей нефти.

«Уже в апреле, когда сальдо станет отрицательным (минус 1,6 млрд долларов), а на рынок придет дополнительный объем нефти от Саудовской Аравии (которая обещала нарастить добычу на 3 млн баррелей в сутки), рубль может продемонстрировать движение в район 80 за доллар (по нашей оценке, это равновесный уровень при текущей нефти). Негативное влияние на курс в этом году окажет и отсутствие притока капитала нерезидентов в госсектор (или даже вывод капитала), который в прошлом году оказал существенную поддержку курсу», — отмечается в обзоре.



В обзоре банка говорится, что «тектонические изменения» на рынке нефти, произошедшие в марте из-за развала ОПЕК+ и распространения коронавируса, вносят кардинальные изменения в платежный баланс РФ.



«При сохранении текущих котировок нефти и курса рубля сальдо счета текущих операций в оставшиеся месяцы этого года, согласно нашей модели, окажется отрицательным и составит минус 28,6 млрд долларов, что не покроется объемом продажи валюты ЦБ РФ на открытом рынке в рамках бюджетного правила и приведет к исчерпанию избытка валютной ликвидности в банковском секторе», — предупреждают аналитики.



В четверг, 12 марта, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 75 рублей впервые с февраля 2016 года.



Напомним, ослабление рубля началось после обвала нефтяных котировок в понедельник, 9 марта, после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до 31 доллара за баррель. Позже стало известно, что Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу и снизить свои цены на нефть.

В ходе торгов пятницы, 13 марта, на бирже ICE в Лондоне, по данным на 8:35 мск, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent составила 33,91 доллара за баррель.