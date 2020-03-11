Две трети российских регионов могут остаться без резервов в 2020 году. Об этом говорится в аналитическом комментарии, опубликованном рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги».

Агентство обращает внимание на то, что число российских регионов с дефицитными бюджетами в 2019 году удвоилось , так как рост поступлений от налога на прибыль замедлился втрое. С отрицательным сальдо прошлый год завершили 32 субъекта Федерации, указано в материале.

Для финансирования дефицитов регионы активно использовали накопленные резервы ликвидности. В трех регионах (Удмуртии, Ульяновской области и Мордовии) резервы полностью исчерпаны, а в 16 зафиксирован рост просроченной кредиторской задолженности: это Магаданская область, Мордовия, Ингушетия, Хакасия, Хабаровский край, Псковская область, Пермский край, Орловская область, Калмыкия, Еврейская автономная область, Московская область, Республика Коми, Иркутская область, Краснодарский край, Ярославская область и Карачаево-Черкесия, свидетельствуют материалы НКР.

В 2020 году регионы продолжат «проедать» бюджетные резервы при любом сценарии, и к концу года 62 региона могут остаться без запасов ликвидности из-за опережающего роста расходов, прогнозируют аналитики. Они указывают на ограниченную способность регионов привлекать долг и ожидают, что зависимость регионов от федеральных дотаций будет усиливаться. Плановый объем дотаций на 2020 год уже превышает 700 млрд рублей. Под влиянием пандемии коронавируса и других негативных факторов сумма может существенно возрасти, рассуждают аналитики.



«Российская экономика и региональные бюджеты могут ощутить негативное влияние уже по итогам I квартала 2020 года, причем негативное влияние на налоговые доходы может оказаться пролонгированным и продлиться вплоть до второго полугодия. С учетом этих факторов мы предполагаем, что наиболее вероятным сценарием будет нулевой рост доходной части бюджетов и индексация расходов на 10%. По мнению НКР, сокращение ликвидных резервов до нуля в 2020 году будет зафиксировано в 62 субъектах РФ. В рамках такого сценария потребности регионов в долговом финансировании бюджетных дефицитов составят порядка 500 млрд рублей. НКР полагает, что фактическая сумма заимствований может быть существенно выше в случае сохранения низких цен на нефть до конца 2020 года», — говорится в аналитической записке.

