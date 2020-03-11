Китайская экономика возвращается к работе в нормальном режиме: С прошлой недели ряд показателей говорят о возврате китайской экономики к режиму нормальной работы – по состоянию на 5 марта в Китае Старбакс восстановил работу своей сети на 90%, хотя работал на 50%-й загрузке с января; по состоянию на 9 марта в Китае работают 38 из 42 розничных магазинов Apple; в наиболее пострадавшей от эпидемии провинции Хубэй с 11 марта снят режим строгого карантина на работу государственных служб (транспорт, медицинские учреждения и т.д.); производитель электроники, компания Foxconn, планирует к концу марта выйти на полную загрузку своих мощностей в Китае. Основная причина, почему с эпидемией удалось справиться быстро, связана с тем, что китайское правительство достаточно быстро ввело жесткие меры по ограничению передвижения населения; по оценкам, в Китае около 60 млн человек, или 4% населения страны находилось под карантином за последние месяцы (такое трудно повторить в других странах). Обратная сторона этого подхода в том, что китайские потребители потеряли от 2 до 8 недель оплачиваемых доходов, или 3-4% своего годового дохода; этот факт, а также недоверие к статистике Китая заставляют международное сообщество пока с осторожностью относиться к новостям об улучшении ситуации. Однако, нельзя исключать, что консенсус-прогноз роста ВВП Китая на 1кв20 на уровне 2,3% г/г может оказаться заниженными, что будет позитивным сюрпризом для рынков.

После введения карантина в Италии внимание рынков будет смещаться от Китая к Европе: Внимание рынков в последние несколько дней сместилось к Европе, где из-за эпидемии Италия закрыла границы и ввела карантин. Прогнозы экспертов по Европе сильно разделились. Часть экспертов считает, что через некоторое время эпидемия охватит все европейские страны и, возможно, приведет к закрытию европейских границ. В пользу этого сценария может говорить ситуация с ростом потока беженцев из Сирии, которая обострилась в последние недели. В силу того, что экономика ЕС существенно больше опирается на торговлю, чем экономика США (оборот международной торговли к ВВП составляет 68% в ЕС против 20% в США и 34% в Китае), карантин или закрытие границ в странах ЕС могут иметь более значительные экономические последствия для мировой экономики, чем от введенного в феврале карантина в Китае. Другая группа экспертов считает, что риски по ЕС выглядят преувеличенными: ситуация с эпидемией в Италии раздута, так как в этой стране все виды инфекции регистрируются как коронавирус, в то время как в других странах ЕС этот вид гриппа диагностируется у пациента, только если он посещал Италию или Китай. В рамках этой логики экономические последствия эпидемии определяются действиями властей: некоторые страны для снижения политических издержек предпочтут объявить карантин, что создаст значительные экономические издержки; другие постараются минимизировать потери своей экономики, избегая решения о карантине. Случай Италии полностью укладывается в первый вариант – частая смена власти в стране и отсутствие долгосрочных горизонтов принятия решений объясняют введение жесткого карантина, но повторение такого сценария может быть маловероятным во Франции или в Германии. Во Франции в ближайшие выходные должны пройти муниципальные выборы – если власти страны пойдут на введение мер карантина по аналогии с Италией, то, видимо, это произойдет не ранее начала следующей недели.

Центральные банки готовы к новому раунду монетарного ослабления: Сегодняшнее решение банка Англии понизить ставку на 50 б.п. выглядит предвестником снижения ставки, которое завтра, 12 марта, по ожиданиям рынка, может сделать ЕЦБ. В свете карантина в Италии и рисков его распространения растет беспокойство рынков по поводу положения дел в европейских банках, и готовность ЕЦБ смягчить политику являет необходимым минимумом для поддержки рынков. Рынки ожидают снижения ставки ЕЦБ на 10 б. п. до -0,6% на завтрашнем заседании. Плановое заседание ФРС пройдет 18 марта, и инвесторы ждут, что с текущего значения 1,25-1,5% ставка будет снижена до 0,5%, то есть на 0,75 б. п. По текущим прогнозам, ставка ФРС может опуститься до 0,25% к концу 2020 года. При этом эффективность мер монетарной политики явно снижается, что видно по реакции фондовых индексов на последнее экстренное снижение ставки ФРС.

Низкие цены на нефть окажут поддержку восстановлению мировой экономики: Хотя решение ОПЕК+ оказалось неожиданной негативной новостью для мировых рынков, низкая стоимость сырья окажет поддержку в восстановлении как Китая, так и Европы. Тем не менее, риски экономического замедления ЕС означают, что текущие уровни цен на нефть не выглядят стабильными, и новый раунд снижения стоимости сырья выглядит правдоподобным. Говоря проще, даже если ситуация с эпидемией окажется не такой плохой, как ожидают многие экономисты, рынки настроены гораздо более оптимистично, и их настроение еще должно прийти в соответствие с экономической реальностью.

Ставка ЦБ РФ 6,0% пока выглядит комфортной: Радикальные ожидания по снижению ставок мировых ЦБ повышают уровень комфорта ЦБ РФ при текущей ставке 6,0%. Ослабление курса до 70-75 руб./дол. (интервал, который соответствует цене на нефть около 40 долл./барр.) обеспечит возврат инфляции к 4% в конце этого года и купирует риски сохранения низкой инфляции, которые доминировали на рынке с середины прошлого года, но пока беспокойства по поводу превышения 4% уровня инфляции не выглядят оправданными. По нашим оценкам, если курс рубля не будет торговаться устойчиво слабее 75 руб./долл., ключевая ставка может быть сохранена на текущем уровне на ближайших заседаниях. При этом, наш осторожный взгляд на нефть означает вероятность повышенной волатильности курса рубля в ближайшее время: при цене на нефть 50 $/барр. равновесное значение рубля составляет 67 руб/дол и снижение цена на нефть на 10 $/барр. обходится в ослабление курса рубля на 5 руб/дол.