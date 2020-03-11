Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 83 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подешевел на 67 копеек. На 10:10 мск курс доллара понизился на 1 рубль 75 копеек и составил 73,78 рубля, а евро подешевел до 82,62 рубля (минус 90 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в пятницу перспектив существенного роста рубля нет. «Пока мы смотрим на рубль с пессимизмом и не советуем делать среднесрочные покупки рубля против доллара», — пояснял Антонов.

В пятницу утром на фоне растущей нефти рубль может сделать попытку отскочить наверх, но пока сложно предсказать, насколько она будет успешной, сообщала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее словам, прогноз по курсу доллара повышается до 73—74,5 рубля, а по курсу евро — до 82—83 рублей. Среднесрочный прогноз роста курса доллара к рублю остается до 76 рублей, а курса евро — до 86 рублей.