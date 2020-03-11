Ситуация с коронавирусом открыла для российских онлайн-сервисов окно возможностей, тем более что и сейчас имеется ряд сервисов видеоконференций, рассказал журналистам глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

«Мне кажется, да, у нас есть много российских систем, они, кстати, в реестр включены, которые обеспечивают сервисы видеоконференций, поэтому здесь мы нормально. У нас даже конкурентные решения есть, и часть ведомств их использует», — ответил он на вопрос, готова ли технологическая база РФ к переходу от реального общения к онлайну.

«Мы получили некоторое окно возможностей. В этом смысле опыт Китая показал, что многие онлайн-сервисы были подняты в школьном образовании быстро именно для исключения случаев распространения. Поэтому для нас в этом смысле технически, несмотря на понятные все риски, некоторое окно возможностей для развития онлайн-сервисов и в дистанционном обучении, и образовании детей, и в здравоохранении и так далее, поэтому мы сейчас активно будем этим заниматься», — заключил он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тыс. человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тыс. скончались.