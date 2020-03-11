По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже 12 марта ключевые индексы потеряли более 9% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал основных котировок с октября 1987 года.

Как свидетельствуют данные торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2 352,6 пункта (9,99%) и остановился на отметке 21 200,62 пункта. Это крупнейшее снижение индекса по итогам сессии со времен так называемого черного понедельника, 19 октября 1987 года. В этот день Dow Jones потерял 22,6%.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 260,74 пункта (9,51%) и оказался на отметке 2 480,64 пункта. Для данного индекса это также худший результат с 19 октября 1987 года. Тогда сокращение составило более 18%. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 750,25 пункта (9,43%), до 7 201,80 пункта.

Наибольшее снижение отмечено, в частности, у авиаперевозчиков и компаний, организующих круизы и туристические поездки. В среду президент США Дональд Трамп в связи с распространением нового коронавируса объявил о запрете на въезд в страну иностранцев, прибывающих из Европы, за исключением Великобритании.

«Коронавирус вызывает страх, люди не знают, чего ожидать, — приводит телеканал CNBC слова аналитика швейцарского банка UBS Кейти Энтвистл. — Как будто надвигается цунами. Мы знаем, что в любой момент последует удар, но никто не знает, какими будут последствия».



Согласно последним оценкам федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зарегистрированы 1 215 предполагаемых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 42 штатах и в столичном округе Колумбия. 36 человек умерли.