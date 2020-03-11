Очагом глобального финансового кризиса в случае распространения нового коронавируса рискует стать банковский сектор Италии, считает экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч. Он обращает внимание на прекращение коммерческой деятельности в Италии.

По мнению экономиста, будущее восьмой крупнейшей экономики мира будет зависеть от выносливости банковской системы. Он отмечает, что долгое время банковский сектор Италии считался одним из самых слабых среди стран Европы.

Граждане Италии, а также бизнес, оставшись без доходов, могут перестать обслуживать свои банковские кредиты.

Инвесторов пугают дорогие антикризисные меры, принятые властями страны. По мнению эксперта, государственные облигации (составляют большую часть банковских активов) могут обесцениться, что, в свою очередь, снизит резервы банков и ограничит их кредитование. Это также приведет к дальнейшему замедлению экономики.

Линч указывает, что итальянским банкам принадлежит порядка 25% непогашенного госдолга в размере 2,4 трлн долларов. Это связывает судьбу финансовых учреждений и правительства Италии таким образом, что может привести к дестабилизации в условиях резкого спада.

Как сообщал Минздрав Италии на 12 марта, в стране от коронавируса умерли 1 016 человек. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Италии составляет 12,8 тыс.