Банк России в условиях сильной повышенной волатильности создал на своем сайте специальный раздел о мерах для стабилизации ситуации и смягчения негативных эффектов для финансовой системы и экономики. При этом регулятор отмечает, что сейчас российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем в 2014—2015 годах.

«В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной. Объем внешнего и внутреннего валютного долга в последние годы снизился. Бюджетное правило в значительной степени изолирует бюджет от колебаний цен на нефть. Банк России принял ряд мер для стабилизации ситуации и смягчения негативных эффектов для финансовой системы и экономики», — заверил ЦБ.

Так, 9 марта 2020 года ЦБ принял решение не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. «Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году. Решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года», — поясняется в материалах на сайте.

10 марта 2020 года принято решение провести упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле. В рамках операций по предоставлению ликвидности банковскому сектору проведен аукцион РЕПО в объеме 500 млрд рублей , увеличен лимит операций «валютный своп». Банк России будет отслеживать ситуацию, чтобы уточнять объемы операций.



13 марта 2020 года, принимая во внимание произошедшие в течение текущей недели колебания обменных курсов и цен финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран, Банк России принял решение провести аукцион РЕПО «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей .



Также на фоне повышенной волатильности валютного и фондового рынка вводятся временные (до 30 сентября 2020 года) регуляторные послабления для банков. Эти меры должны помочь в сложный период отраслям транспорта и туризма и стимулировать кредитование производителей медицинских товаров, спрос на которые вырос в последнее время.

Ситуация на мировом и российском финансовых рынках значительно ухудшилась в понедельник, 9 марта, после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до 31 доллара за баррель. В четверг, 12 марта, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 75 рублей впервые с февраля 2016 года.