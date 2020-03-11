Свыше 70% регионов России в текущем году могут полностью израсходовать свои ликвидные резервы из-за падения доходов бюджетов и необходимости увеличить расходы на фоне пандемии коронавируса и обвала нефтяных цен, пишет РБК . К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) в докладе «Время копить, время тратить. Две трети российских регионов могут остаться без резервов в 2020 году».

Как отмечается в докладе, российская экономика и региональные бюджеты могут ощутить негативное влияние уже по итогам I квартала 2020 года, причем негативное влияние на налоговые доходы может оказаться пролонгированным и продлиться вплоть до второго полугодия. С учетом этих факторов наиболее вероятным сценарием НКР считает «нулевой рост доходной части бюджетов и индексацию расходов на 10%».

В НКР считают, что бюджеты регионов в этом году будут зависеть от дотаций федерального центра гораздо больше, чем раньше. В прошлом году количество регионов с дефицитными бюджетами выросло более чем вдвое (с 15 до 35). Основной причиной замедления роста бюджетных доходов стало торможение поступлений налога на прибыль, пишут аналитики. В среднем по стране темп прироста поступлений от налога на прибыль снизился с 23% в 2018 году до 8% в 2019-м. В 2020 году федеральный бюджет предусматривает 717 млрд рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Ранее сообщалось, что на обеспечение сбалансированности бюджетов предполагается выделить еще 39 млрд рублей. Эта сумма может существенно вырасти, если Минфин сохранит намерение сдерживать рост долговой нагрузки регионов, отмечается в докладе.

В агентстве подчеркивают, что если низкие цены на нефть, перебои в мировой торговле и транспортно-логистических цепочках сохранятся после I квартала, российские экспортеры могут сократить налоговые отчисления из-за спада производства и прибыли. «Тогда во втором полугодии в отсутствие дополнительных федеральных дотаций власти регионов, особенно зависимых от экспортеров-налогоплательщиков, будут вынуждены обратиться к долговому финансированию», — говорится в докладе.

По мнению директора группы региональных рейтингов АКРА Елены Анисимовой, в текущей конъюнктуре значительного роста трансфертов из федерального бюджета ожидать не приходится, так как низкая цена на нефть означает снижение и доходов федерального бюджета. Трансферты даже могут сократиться, но не драматично, поскольку за счет них софинансируются нацпроекты. Это целевые виды трансфертов — субсидии и иные межбюджетные трансферты, а не дотации, которые не имеют целевого характера, пояснила Анисимова. В целом в АКРА согласны с тем, что до конца года многие регионы израсходуют свои резервы, но пока не ожидают чрезмерного роста долговой нагрузки, заключила эксперт.