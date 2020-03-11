Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) США продолжить снижать ставку и стимулировать экономику.

«Наша жалкая, медленно двигающаяся ФРС во главе с Джеем Пауэллом, который слишком быстро поднял ставку и понизил ее слишком поздно, должна снизить нашу федеральную ставку до уровня наших стран-конкурентов. У них сейчас до двух пунктов преимущества, и еще больше помощи от (курса) валюты. Также стимулируйте!» — написал Трамп в Twitter.

«ФРС должна быть лидером, а не поздно идти за событиями, как она это делает!» — добавил Трамп.

17—18 марта пройдет встреча Федеральной резервной системы США, которая на прошлой неделе уже снизила учетную ставку на половину процентного пункта — впервые с финансового кризиса 2008 года между своими заседаниями.

Трамп не раз критиковал американский Центробанк за слишком медленное, по его мнению, снижение ставки.