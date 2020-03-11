Основанная предпринимателем Олегом Тиньковым TCS Group Holding PLC, в состав которой входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», компания «Тинькофф Страхование», управляющая компания «Тинькофф Капитал» и еще ряд компаний, получила за 2019 год чистую прибыль в 36,1 млрд рублей, увеличив показатель почти на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (27 млрд). Такие данные отчетности по МСФО приводятся в сообщении группы «Тинькофф».

Чистая прибыль группы за IV квартал 2019 года составила 11 млрд рублей против 8,1 млрд за аналогичный период предыдущего года. В релизе подчеркивается, что для группы это рекордно высокое значение квартальной чистой прибыли.

Совокупные активы группы выросли на 54% с начала года до 579,5 млрд рублей, общий кредитный портфель — на 63,6% до 383,9 млрд. Объем кредитного портфеля за вычетом резервов вырос на 66% с начала года и составил 329,2 млрд рублей. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле группы снизилась на 0,3 процентного пункта — до 9,1%.

Рыночная доля «Тинькофф» на российском рынке кредитных карт по состоянию на 1 февраля достигла 13,4%, указывается в сообщении.

Объем средств на счетах увеличился на 47% с начала года и достиг 412 млрд рублей. На 1 февраля 2020 года группа осуществляла обслуживание текущих счетов более чем 7,1 млн клиентов.



Объем собственных средств группы увеличился на 127% с начала года до 96,1 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2020 года показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 снизился до 12,1%, а по нормативу Н1.2 — до 11,7%. Норматив Н1.1 остался на комфортном для группы уровне 9,5%.

«Я рад сообщить, что в 2019 году мы снова вышли на рекордно высокую прибыль благодаря уверенным показателям как кредитных, так и некредитных направлений бизнеса», — отмечает председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

«Благодаря росту клиентской базы направления деятельности, не связанные с кредитованием, демонстрируют стабильно высокие показатели, и их доля в структуре выручки группы превысила 36%», — отмечается в сообщении группы «Тинькофф». Уточняется, что комиссионный доход в IV квартале вырос на 37% к аналогичному периоду прошлого года до 10 млрд рублей, а доход по направлению «Тинькофф Страхование» — более чем в два раза, до 4,6 млрд.

С учетом высоких результатов за 2019 год группа ожидает по итогам текущего года чистую прибыль в размере 42 млрд рублей.