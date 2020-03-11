Совет директоров страховой компании «Югория-Жизнь» (входит в группу компаний «Регион») избрал на должность генерального директора Алексея Захарова сроком на пять лет. Банк России дал все необходимые согласия для такого назначения, сообщает пресс-служба страховщика.

«Мой первоочередный фокус — это построение эффективной продуктовой фабрики для создания страховых продуктов с высокой клиентской ценностью, интересных как для каналов продаж, так и для конечного потребителя. В СК «Югория-Жизнь» сформирован высокопрофессиональный коллектив, слаженная работа которого позволила за 2019 год обеспечить высокий инвестиционный результат — средняя доходность клиентов по договорам ИСЖ на 31 декабря 2019 года составила 10% годовых, что является одним из лучших показателей на рынке», — сообщил Захаров.



Захаров работает в сфере страхования жизни более 11 лет. Опыт работы в финансовой сфере — более 14 лет. В области развития и построения продаж — более 15 лет.

Занимал должности заместителя генерального директора, директора по продажам, руководителя управления продаж и маркетинга в таких страховых компаниях, как «Ингосстрах-Жизнь» и «Райффайзен-Лайф».

Работал в сфере обучения и развития персонала. Участвовал в консалтинговых проектах в сферах оценки персонала и бизнес-процессов в компаниях и их реинжиниринга в различных сферах бизнеса. Имеет опыт проведения коучинга.