Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2020 год до 40 долларов за баррель.

Ранее агентство ожидало, что средняя цена Brent в этом году будет в районе 60 долларов за баррель.

Прогноз на следующий год был снижен с 55 до 50 долларов за баррель, прогноз цены на природный газ на площадке Henry Hub на 2020 год — до 2 долларов за 1 млн британских тепловых единиц с 2,25 доллара.

Агентство предупредило, что нефтегазовые фирмы, имеющие «мусорный» рейтинг, могут столкнуться с понижением рейтингов сразу на несколько ступеней.

«Скорее всего, рейтинговые действия (для нефтегазодобывающих компаний) в инвестиционной категории могут быть более серьезными, чем в течение последнего цикла», — говорится в сообщении S&P.

В течение ближайших нескольких недель агентство пересмотрит все рейтинги компаний из области разведки и добычи, а также рейтинги нефтесервисных компаний, отмечается в пресс-релизе.

Рейтинги эмитентов высокодоходных облигаций, в частности компаний, не имеющих хеджирования, или фирм, у которых подходят сроки погашения задолженности, могут быть понижены сразу на несколько ступеней, говорится в сообщении S&P.